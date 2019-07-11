Тамбовского продавца оштрафовали за поддельные кроссовки «Адидас» и «Найк»

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Фото: Pixabay.com
Тамбовского продавца оштрафовали за поддельные кроссовки Adidas и Nike. Об этом
В одном из магазинов Советского района нашли контрафактные товары. Продавца оштрафовали на десять тысяч рублей по части 2 статьи 14.10 КоАП.
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Одна из наших читательниц поделилась своей историей.