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17:56, 11 июля 2019 398
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Столкновение кроссовера и легковушки на улице Циолковского попало на видео

Столкновение кроссовера и легковушки на улице Циолковского попало на видео

Столкновение кроссовера и легковушки на улице Циолковского попало на видео. Запись опубликована на Youtube-канале «Дороги Рязани».

ДТП произошло во вторник, 9 июля, примерно в 20:45. По предварительной информации, 26-летний рязанец на Lada Priora при повороте налево на регулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Nissan Murano.

За рулем иномарки находился 46-летний рязанец, он двигался во встречном направлении.


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