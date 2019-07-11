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Следком возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян. Об этом сообщил
«Следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)», — сказал собеседник агентства.
Напомним, уголовное дело в отношении девушек
По этой статье им грозит пожизненное заключение.
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