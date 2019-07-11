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21:27, 11 июля 2019 223
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Следком возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

Следком возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

Следком возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)», — сказал собеседник агентства.

Напомним, уголовное дело в отношении девушек возбудили по части 1 статьи 105 УК России (убийство). Максимальное наказание предусматривает 15 лет лишения свободы. В суд дело передали по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

По этой статье им грозит пожизненное заключение.


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