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13:46, 11 июля 2019 222
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Шиловский предприниматель пойдет под суд за долги по зарплатам

Шиловский предприниматель пойдет под суд за долги по зарплатам

Шиловский предприниматель пойдет под суд за задолженность по зарплатам. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Проведенной проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель не выплачивал работникам заработную плату в период с мая 2018 года по июнь 2019 года, общая задолженность по заработной плате составила порядка 187 тысяч рублей.

По постановлению прокурора следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 145.1 УК РФ.


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