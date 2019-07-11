Шиловский предприниматель пойдет под суд за долги по зарплатам

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Шиловский предприниматель пойдет под суд за задолженность по зарплатам. Об этом сообщил
Проведенной проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель не выплачивал работникам заработную плату в период с мая 2018 года по июнь 2019 года, общая задолженность по заработной плате составила порядка 187 тысяч рублей.
По постановлению прокурора следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
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