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16:37, 11 июля 2019 588
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Рязанец пытался спуститься с пятого этажа по простыням, но не рассчитал их длину

Рязанец пытался спуститься с пятого этажа по простыням, но не рассчитал их длину

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанец пытался спуститься с пятого этажа по простыням, но не рассчитал их длину. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в четверг, 11 июля, на улице Забайкальской. Мужчину закрыла супруга в квартире, а того срочно вызвали на работу. Тогда он решил выбраться из квартиры на пятом этаже по простыням, но не рассчитал их длину и застрял между вторым и третьим этажом.

«Соседи проявили бдительность и оперативно вызвали МЧС и полицейских, за что мы им очень благодарны», — отметили в ведомстве.

Спуститься мужчине помогли спасатели, которые вместе с полицией прибыли на место.

Какая именно работа у мужчины, не уточняется.


© RZN.info

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