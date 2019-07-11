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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанец пытался спуститься с пятого этажа по простыням, но не рассчитал их длину. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в четверг, 11 июля, на улице Забайкальской. Мужчину закрыла супруга в квартире, а того срочно вызвали на работу. Тогда он решил выбраться из квартиры на пятом этаже по простыням, но не рассчитал их длину и застрял между вторым и третьим этажом.
«Соседи проявили бдительность и оперативно вызвали МЧС и полицейских, за что мы им очень благодарны», — отметили в ведомстве.
Спуститься мужчине помогли спасатели, которые вместе с полицией прибыли на место.
Какая именно работа у мужчины, не уточняется.
© RZN.info
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