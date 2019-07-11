Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

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Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил «
Дмитрий Песков рассказал, что разговор состоялся по инициативе Киева.
Президенты обсудили урегулирование обстановки на юго-востоке Украины. Кроме того, они обсудили возможность продолжить общение в «нормандском формате» — с участием представителей Франции и Германии .
Это первый контакт двух президентов с того момента, как Зеленский стал президентом Украины.
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