Путин уволил губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщил
Губернатор попросил об увольнении по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Развозжаев.
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