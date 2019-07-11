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Фото: Издательство «Пресса»
Появились фото пожара в рязанском районе, в котором пострадал мужчина. Их опубликовало ИД «
Пожар в деревне Пальное Рязанского района
Хозяин дачи — 81-летний рязанец — пытался потушить огонь самостоятельно и получил ожоги второй степени. Сейчас мужчина находится в ОКБ.
Причины пожара выясняются.
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