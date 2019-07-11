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Погорельцам из Старожиловского района подарили газовую плиту. Подарок вручили по поручению губернатора Николая Любимова, сообщил
В среду, 10 июля, министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Валерий Емец побывал в гостях у многодетной семьи и вручил им подарок.
Напомним, дом семьи Корецких
В пятницу, 7 июня, многодетная семья
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