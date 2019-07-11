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10:18, 11 июля 2019 377
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Погорельцам из Старожиловского района подарили газовую плиту

Погорельцам из Старожиловского района подарили газовую плиту

Погорельцам из Старожиловского района подарили газовую плиту. Подарок вручили по поручению губернатора Николая Любимова, сообщил сайт регионального правительства.

В среду, 10 июля, министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Валерий Емец побывал в гостях у многодетной семьи и вручил им подарок.

Напомним, дом семьи Корецких пострадал в марте во время пожара. Без крова, документов и вещей остались семеро детей — мальчики трех, четырех, девяти, 17 лет и девочки пяти, 12, 13 лет — и их родители.

В пятницу, 7 июня, многодетная семья обрела свой дом.


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