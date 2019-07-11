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Фото: Pixabay.com
Обнинская пенсионерка перевела лжесотруднику банка 180 тысяч рублей. Об этом
63-летней женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он попросил ее перевести сбережения на резервных счет из-за якобы произошедшей утечки информации. Пенсионерка сделала это. Через несколько дней мошенник вновь позвонил ей, чтобы узнать о существовании других счетов. Он рекомендовал перевести деньги.
Жительница Обнинска сняла оставшиеся сбережения и передала их подруге.
«Узнав о действиях женщины, лжесотрудник банка был крайне возмущен таким поступком, высказал претензии в адрес гражданки, пояснив при этом, что за разглашение банковской тайны и отказ перевести денежные средства на резервный счет ей грозит уголовная ответственность, — рассказали в пресс-службе. — На вопрос „Как вернуть перечисленные денежные средства?“ ответ так и не поступил».
Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»).
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