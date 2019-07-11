Подделавший документы москвич пытался дать взятку рязанскому полицейскому

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Москвич пытался дать взятку рязанскому полицейскому. На 53-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщил
По данным следствия, 9 июля 2019 года сотрудник полиции выявил поддельный штамп в паспорте нарушителя. Последний, находясь в служебном кабинете, дал оперативнику 15 тысяч рублей взятки за то, чтобы факт нарушения не регистрировали и возврат документов.
Взятку не приняли.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
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