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8:20, 11 июля 2019 179
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Подделавший документы москвич пытался дать взятку рязанскому полицейскому

Подделавший документы москвич пытался дать взятку рязанскому полицейскому

Москвич пытался дать взятку рязанскому полицейскому. На 53-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, 9 июля 2019 года сотрудник полиции выявил поддельный штамп в паспорте нарушителя. Последний, находясь в служебном кабинете, дал оперативнику 15 тысяч рублей взятки за то, чтобы факт нарушения не регистрировали и возврат документов.

Взятку не приняли.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.


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