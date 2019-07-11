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Фото: Pixabay.com
Мошенница под видом риелтора обманула калужан на два миллиона рублей. Об этом
С января 2015 года по июнь 2018 года женщина получала от жителей Обнинска деньги, но не передавала их продавцам недвижимости. В итоге она похитила два миллиона.
39-летнюю злоумышленницу признали виновной в девяти преступлениях по статье 159 УК («Мошенничество») и приговорили к четырем годам колонии общего режима.
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