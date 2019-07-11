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Минздрав рассказал о состоянии избитого в общежитии рязанского боксера.
«Мальчику намного лучше. Он с пользой получает реабилитационную терапию в клинике Рошаля. Теперь он будет выписан на амбулаторное лечение по месту жительства, в Ухолово. Позже планируется снова положить на реабилитацию в ОДКБ имени Дмитриевой», — сказали представители министерства.
Напомним, 23 октября 16-летнего рязанца
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