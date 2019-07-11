Мэрия намерена изъять квартиру и несколько комнат из сгоревшего девять лет назад дома в центре Рязани

Мэрия намерена изъять квартиру площадью 55,9 кв метров и две комнаты 13,9 и 18 кв метров из сгоревшего двухэтажного дома № 16 на площади Соборной. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 10 июля.

Здание 1932 года постройки сгорело девять лет назад. Тогда погорельцы заявляли о готовности жить в палатках около дома до тех пор, пока им не предоставят новое жилье.

В 2013 году дом вошел в программу развития застроенных территорий вместе с пятью домами на улице Новослободской. Она предусматривает расселение и снос старых домов за счет инвесторов и новое строительство на их месте.

На территории площадью 1,08 гектара планировали построить жилые дома на 728 человек с подземными парковками и детсад на 44 места. Однако спустя несколько лет инвестор ЗАО «Дружба» расторг договор с мэрией в одностороннем порядке.

Из-за этого администрация подала в суд на застройщика, но проиграла дело, которое длилось около двух лет.

Согласно материалам дела, администрация не смогла своевременно выкупить помещения у собственников квартир, дом которых признали аварийными в декабре 2013 года (спустя три года после пожара).

Администрация, в свою очередь, пыталась переложить свои обязательства на застройщика, однако суд встал на сторону инвестора.

С момента пожара, который уничтожил дом в историческом центре Рязани, прошло около девяти лет. Здание превратилось в руины, которые зарастают деревьями.

При этом некоторые владельцы помещений до сих пор прописаны здесь и не получили компенсацию за сгоревшее жилье.