Мэрия намерена изъять квартиру и несколько комнат из сгоревшего девять лет назад дома в центре Рязани

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Мэрия намерена изъять квартиру площадью 55,9 кв метров и две комнаты 13,9 и 18 кв метров из сгоревшего двухэтажного дома № 16 на площади Соборной. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 10 июля.
Здание 1932 года постройки сгорело девять лет назад. Тогда погорельцы
В 2013 году дом вошел в программу развития застроенных территорий вместе с пятью домами на улице Новослободской. Она предусматривает расселение и снос старых домов за счет инвесторов и новое строительство на их месте.
На территории площадью 1,08 гектара планировали
Из-за этого администрация подала в суд на застройщика, но проиграла дело, которое длилось около двух лет.
Согласно
Администрация, в свою очередь, пыталась переложить свои обязательства на застройщика, однако суд встал на сторону инвестора.
С момента пожара, который уничтожил дом в историческом центре Рязани, прошло около девяти лет. Здание превратилось в руины, которые зарастают деревьями.
При этом некоторые владельцы помещений до сих пор прописаны здесь и не получили компенсацию за сгоревшее жилье.
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