Липецкий митрополит ушел на покой

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Митрополит Липецкий и Задонский Никон ушел на покой. Об этом
Синод повторно рассмотрел прошение 75-летнего владыки (до этого он подавал его в марте) и удовлетворил его.
«Местом пребывания на покое для Преосвященного митрополита Никона определен Задонский Рождества-Богородицкий мужской монастырь», — говорится в сообщении.
Новым главой Липецкой митрополии стал владыка Истринский Арсений, первый викарий патриарха. Предстоятель РПЦ освободил его от занимаемой должности.
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