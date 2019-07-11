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17:26, 11 июля 2019 101
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Из-за ночного забега временно перекроют центр Тулы

Из-за ночного забега временно перекроют центр Тулы

Фото: Pixabay.com

Из-за ночного забега временно перекроют центр Тулы. Об этом сообщил сайт администрации города.

«Ночную Тулу» организуют 20 июля. С 21:00 до 23:30 нельзя будет ездить:

  • по улице Никитской на участке от набережной реки Упа до улицы Дзержинского,
  • по улице Дзержинского на участке от улицы Никитской до Садового переулка,
  • в Садовом переулке,
  • по улице Менделеевской на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади.

Парковку на указанных участках запретят практически на целые сутки: с 00:00 до 23:30.


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