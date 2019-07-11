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Фото: Pixabay.com
Из-за ночного забега временно перекроют центр Тулы. Об этом
«Ночную Тулу» организуют 20 июля. С 21:00 до 23:30 нельзя будет ездить:
Парковку на указанных участках запретят практически на целые сутки: с 00:00 до 23:30.
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