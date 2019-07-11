Губернатор Николай Любимов и директор «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин провели рабочую встречу

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В среду, 10 июля, 2019 года губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Михаил Подлягин провели рабочую встречу. Ее участниками также стали зампред правительства региона Евгений Беленецкий, и.о. министра ТЭК и ЖКХ региона Андрей Устинов, начальник ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Олег Голыхов и гендиректор АО «Корпорация Развития Рязанской области» Юрий Иванов.
«Стороны обсудили ход реализации в области стратегии развития электросетевого комплекса России в части сокращения степени разрозненности территориальных сетевых организаций и повышения контроля над ними, — рассказали в пресс-службе компании. — Также речь шла об обеспечении энергетической инфраструктурой реализуемых в области перспективных инвестиционных проектов. Это крупное сельскохозяйственное предприятие, индустриальный парк. Стороны высказали взаимную заинтересованность в скорейшей реализации данных проектов, которая позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, создаст благоприятные условия для дальнейшего социально-экономического развития региона».
Михаил Подлягин рассказал Николаю Любимову о ходе реализации проекта Цифровой трансформации электросетевого комплекса, в том числе ближайших планах по модернизации электросетевого хозяйства региона.
Напомним, согласно первому этапу программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019-2030 гг.», в период 2019 — 2021 годов энергетики оптимизируют районные диспетчерские пункты и создадут единый центр оперативно-технологического и ситуационного управления сетями (ЕЦУС).
«Цифровой станет подстанция 110 кВ „Вожа“. На объекте предусмотрено создание шины процесса на базе инновационного протокола мгновенного обмена данными, техническое перевооружение подстанционного оборудования с использованием новых микропроцессорных устройств защит и управления технологическими параметрами», — отметили энергетики.
По их словам, также будет реализован проект «Цифровой район электрических сетей» (РЭС)", который предполагает внедрение технологии распределенной автоматизации и системы интеллектуального управления без участия персонала. В зону ответственности РЭС вошли Рязанский и Рыбновский районы.
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