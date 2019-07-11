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17:02, 11 июля 2019 171
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Госдума приняла закон о регулировании социального предпринимательства

Госдума приняла закон о регулировании социального предпринимательства

Госдума приняла закон о регулировании социального предпринимательства. Об этом сообщил ТАСС.

Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистами, «инициатива решает важные социальные вопросы — повышение уровня занятости инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, получение этими категориями населения необходимых товаров и услуг. Закон о социальном предпринимательстве позволит привлечь в эту сферу больше деятельных, неравнодушных людей», — отметил он.

Закон выделяет социальное предпринимательство в отдельную область бизнеса. Он также определяет критерии к социальным предприятиям, специальные формы и виды их поддержки.

К социальным предприятиям будут отнесены субъекты МСП, если они обеспечивают занятость отдельных категорий граждан (инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста). Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.


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