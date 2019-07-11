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17:40, 11 июля 2019 107
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Глава Исадского сельского поселения девять лет подделывал документы

Глава Исадского сельского поселения девять лет подделывал документы

Глава Исадского сельского поселения Спасского района девять лет подделывал документы. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (два эпизода).

Установлено, что, используя свое служебное положение, мужчина внес в ряд нормативных актов и документов сведения, не соответствующие действительности.

«Фальсификация документов привела к отчуждению 34 объектов имущества, принадлежащего муниципалитету, а также необоснованным выплатам на общую сумму свыше 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Материалы дела с обвинительным заключением передали в суд.


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