Глава Исадского сельского поселения девять лет подделывал документы

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Глава Исадского сельского поселения Спасского района девять лет подделывал документы. Об этом сообщил
В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (два эпизода).
Установлено, что, используя свое служебное положение, мужчина внес в ряд нормативных актов и документов сведения, не соответствующие действительности.
«Фальсификация документов привела к отчуждению 34 объектов имущества, принадлежащего муниципалитету, а также необоснованным выплатам на общую сумму свыше 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Материалы дела с обвинительным заключением передали в суд.
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