Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:49, 11 июля 2019 185
 0    0

Двое рязанских военных украли имущество Минобороны. Приговор

Двое рязанских военных украли имущество Минобороны. Приговор

Двое бывших контрактников украли имущество Минобороны России. Гарнизонный военный суд вынес им приговор, пишет «Московский Комсомолец».

Известно, что в ночь на 26 июля 2018 года сообщники проникли в квартиру, откуда вынесли оконную раму со стеклом и смеситель с гибкой подводкой для воды. Общий ущерб оценили в 4 009 рублей.

Злоумышленников задержали недалеко от места преступления. Они признали свою вину и раскаялись.

Каждого из нарушителей приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 63 159
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 218
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 38 646
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 32 242
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 569
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум