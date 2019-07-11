Двое рязанских военных украли имущество Минобороны. Приговор

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Двое бывших контрактников украли имущество Минобороны России. Гарнизонный военный суд вынес им приговор, пишет «
Известно, что в ночь на 26 июля 2018 года сообщники проникли в квартиру, откуда вынесли оконную раму со стеклом и смеситель с гибкой подводкой для воды. Общий ущерб оценили в 4 009 рублей.
Злоумышленников задержали недалеко от места преступления. Они признали свою вину и раскаялись.
Каждого из нарушителей приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.