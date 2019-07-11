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14:56, 11 июля 2019 331
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Дело рязанца, поджегшего свою 79-летнюю бабушку, передали в суд

Дело рязанца, поджегшего свою 79-летнюю бабушку, передали в суд

Дело рязанца, поджегшего свою 79-летнюю бабушку, передали в суд. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

32-летнему рязанцу предъявили обвинение по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью) и части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее стало известно что молодой человек поссорился с матерью и бабушкой. Во время конфликта он толкнул пожилую женщину, та упала. После этого рязанец дважды ударил ее ногой по телу и голове, облил жидкостью для розжига и поджег.

Во время задержания мужчина ударил одного из полицейских металлической деталью от табурета.


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