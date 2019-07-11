Белорусские монахини устроят ярмарку во Владимире

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Белорусские монахини устроят ярмарку на Театральной площади. Об этом
С 19 по 29 июля в городе организуют просветительскую программу «Единая вера — единая Русь Святая». Этим проектом Владимирская епархия занимается с администрацией и Свято-Елисаветинским монастырем (Минск).
В городе устроят духовно-просветительские мероприятия: в больницах, детских оздоровительных лагерях и исправительных учреждениях проведут беседы о христианских ценностях. Кроме того, в кукольном театре «Батлейка» детям покажут спектакль.
На Театральной площади будет работать выставка-ярмарка изделий мастерских монастыря «Кладезь». Деньги от продажи книг, развивающих игр, косметики, керамики, церковной утвари и сувениров направят на помощь многодетным семьям, одиноким и болеющим.
Часы работы ярмарки: с 10:00 до 19:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ честь дня рождения «ЭЛЕКС» пообещал рязанцам подарки и скидки
|
cледующая новость →Мэрия намерена изъять квартиру и несколько комнат из сгоревшего девять лет назад дома в центре Рязани
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.