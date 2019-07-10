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18:18, 10 июля 2019 110
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Житель Дягилева пожаловался на огромную яму на улице Забайкальской

Житель Дягилева пожаловался на огромную яму на улице Забайкальской

Житель Дягилева пожаловался на огромную яму на улице Забайкальской и проблему с общественным транспортом. Он прислал в редакцию RZN.info соответствующее фото.

По словам Дмитрия Незлобина, водители вынуждены объезжать яму по встречной полосе. Для жителей военного городка в Дягилеве улица Забайкальская является центральной, ежедневно по ней ездит общественный транспорт.

Рязанец добавил, что ранее уже обращался по этому поводу в городскую администрацию.

«Не так давно кое-какой ремонт был сделан. Но далеко не все отремонтировали. Сам ремонт был произведен по новой интересной технологии: воздухом чистили яму, даже не долбили и не углубляли. Если до этого в ямах уже были наброшены кирпичи и щебень — новое покрытие напылялось сверху, — рассказал Незлобин. — Я не знаю сколько продержится это покрытие. Это не асфальт».

Мужчина также пожаловался на резкое сокращение количества маршруток. «Уехать вообще невозможно, троллейбус №1 ходит очень редко, — сказал он. — Люди скидываются на такси по четыре человека — в среднем 50 рублей с одного».

Отметим, в сторону Дягилева курсирует автобус №18, троллейбус №1 и маршрутка №41


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