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За сутки в Тульской области сгорели шесть автомобилей. Об этом сообщил
В Туле, сгорела Lada Granta по улице Кутузова. Автомобиль Mercedes, загорелся в Узловой на улице Горького, Citroen на улице Гагарина, а Hyundai в микрорайоне Красная Узловая по улице Андреева.
Еще два автомобиля, Mercedes и Nissan, сгорели по одному адресу, на квартале 50 лет Октября.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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