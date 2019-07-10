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15:00, 10 июля 2019 951
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За неделю в Рязанской области подорожали яблоки и пшено. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подорожали яблоки и пшено. Мониторинг цен

За неделю, со 2 по 8 июля, в Рязанской области подорожали яблоки (на 1,8%) и пшено (на 2,7%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Повышение цены также зафиксировали на баранину (1%), свинину (0,5%), вермишель (0,2%), масло подсолнечное (0,1%).

Подешевели следующие продукты:

  • белокочанная капуста — на 10,2%;
  • сахар-песок — на 2,1%; мясо кур, рыба мороженая — на 1,1%;
  • лук репчатый — на 1%;
  • мука пшеничная — на 0,8%; куриное яйцо — на 0,4%; рис — на 0,2%;
  • говядина, масло сливочное — на 0,1%.

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