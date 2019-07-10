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8:25, 10 июля 2019 351
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За неделю в Рязани подешевели капуста и сахар. Мониторинг цен

За неделю в Рязани подешевели капуста и сахар. Мониторинг цен

Фото: Pixabay.com

За неделю, со 2 по 8 июля, в Рязани подешевели капуста (на 6,2%) и сахар-песок (на 3,1%). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Также стали дешевле:

  • рыба мороженая неразделанная (на 1,7%),
  • куры охлажденные и мороженые (на 1,3%),
  • мука пшеничная (на 1,4%),
  • сосиски, сардельки (на 1,3%),
  • яйца куриные (на 1,3%),
  • лук репчатый (на 1,1%).

Незначительно увеличились цены на свежие помидоры, пшено, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, баранину (кроме бескостного мяса).


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