За неделю в Рязани подешевели капуста и сахар. Мониторинг цен

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
За неделю, со 2 по 8 июля, в Рязани подешевели капуста (на 6,2%) и сахар-песок (на 3,1%). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Также стали дешевле:
Незначительно увеличились цены на свежие помидоры, пшено, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, баранину (кроме бескостного мяса).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСорокина поручила регулярно вывозить мусор из города
|
cледующая новость →Рязанцы очистили лес возле села Княжое
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.