Выпускникам рязанского агроуниверситета вручили дипломы

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Во вторник, 9 июля, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева дипломы об окончании вуза вручили выпускникам автодорожного, инженерного, технологического факультетов, факультета экономики и менеджмента и факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Более тысячи молодых людей завершили обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры.
Выпускников поздравили представители администрации, бизнес-структур, почетные гости и члены попечительского совета, руководство и преподаватели университета, родители и студенты младших курсов.
«Уважаемые выпускники! От всего сердца поздравляю вас со знаменательным событием в жизни — окончанием Рязанского агротехнологического университета! Вы прошли очень серьезную школу и вступаете во взрослую жизнь. Университет заложил в вас фундамент, но дальше все будет зависеть от вас. Я желаю вам реализовать себя, найти то дело, которое стало бы частью вашей жизни, приносило пользу вам и обществу. И помните, что наш университет всегда открыт для вас!» — сказал ректор Николай Бышов.
Он лично вручил красные дипломы отличникам.
От имени выпускников университета с поздравлениями выступили директор ООО «Ле Ман», представитель группы компаний «Автоимпорт» Сергей Рашенбуршев и директор ООО «Трак Сервис Рязань» Сергей Кулик.
С ответным словом в адрес университета обратился выпускник автодорожного факультета Алексей Комоза: «Спасибо, РГАТУ! За знания, за помощь, за настоящих друзей! Это мой второй дом!»
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.