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11:13, 10 июля 2019 89
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Врачи спасли глаз рязанского дачника, который получил рваную рану из-за отлетевшей щепки

Врачи спасли глаз рязанского дачника, который получил рваную рану из-за отлетевшей щепки

Врачи спасли глаз рязанского дачника, который получил рваную рану из-за отлетевшей щепки. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В травмпункт ОКБ имени Семашко обратился 64-летний мужчина. Он работал на даче с циркулярной пилой без специальных очков. В результате ему в левый глаз попала щепка.

Заведующий четвертым офтальмологическим отделением больницы Андрей Федотов пояснил, что глаз практически ослеп.

«После тщательного осмотра выяснилось, что предмет оказался довольно большой и рана рваной, наряду с проникающим ранением были признаки ушиба глазного яблока с обильным кровоизлиянием», — пояснил он.

Пациенту экстренно обработали рану роговицы. Мужчина лежит в стационаре. Медики не исключают, что ему потребуется еще одна операция.

В минздраве напомнили, что за неотложной помощью следует обращаться в поликлинику по месту жительства. Пациента с травмой глаз примут без записи и очереди. Также можно приехать в круглосуточный пункт неотложной офтальмологической помощи в пятом корпусе больницы имени Семашко (улица Семашко, дом №3).

Фото рязанского минздрава


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