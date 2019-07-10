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11:23, 10 июля 2019 951
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В жилых комплексах и детских лагерях Солотчи отключили свет

В жилых комплексах и детских лагерях Солотчи отключили свет

Утром в среду, 10 июля, в Солотче отключили свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Вольная;
  • улица Санаторий;
  • улица Лесная;
  • улица Мещерская;
  • район Солотча, дом 8;
  • улица Почтовая, дом 4;
  • оздоровительный лагерь «Смена»;
  • оздоровительный лагерь «Сказка»;
  • оздоровительный лагерь «Солнечный»;
  • оздоровительный лагерь «Сатурн»;
  • жилой комплекс «Грин парк»;
  • жилой комплекс «Мещера»;
  • жилой комплекс «Паустовский»;
  • жилой комплекс «Дружба».

Работы производит МУП «РГРЭС».


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