В жилых комплексах и детских лагерях Солотчи отключили свет

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Утром в среду, 10 июля, в Солотче отключили свет. Об этом сообщила
Из-за работ на воздушной линии до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:
Работы производит МУП «РГРЭС».
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.