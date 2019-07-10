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В Тюмени женщина погибла, спасая детей. Она успела передать их через окно мужу,
Пожар в частном доме начался, когда семья спала. Мужчина разбил окна, его 27-летняя супруга помогла выбраться двоим детям и потеряла сознание. Тело нашли пожарные.
Следователи начали проверку. По одной из версий, пожар начался из-за замыкания проводки.
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