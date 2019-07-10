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В Шацке построят новую детскую площадку, сообщило ИД «
Волейбольные и баскетбольные площадки, детский городок и площадку для воркаута разместят в городском парке возле здания МКЦ.
«Депутаты единогласно одобрили строительство. Спонсором выступил предприниматель Никита Гордеев. Общая площадь — 1300 квадратных метров. Сейчас уже идут работы по расчистке территории», — сказала глава городского поселения Вера Булгакова.
Открытие комплекса планируется в начале сентября.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.