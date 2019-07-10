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19:13, 10 июля 2019 195
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В Рязанской области осудили «телефонного террориста», который «заминировал» ДК

В Рязанской области осудили «телефонного террориста», который «заминировал» ДК

Жителя поселка Сотницыно осудили за ложный донос. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник позвонил в полицию 31 декабря в 20:25. Он сказал, что кто-то принес боевую гранату в поселковый дом культуры. После этого звонок оборвался.

На место выезжали полицейские и кинолог с собакой. Они не нашли ничего опасного. По «горячим следам» оперативники установили злоумышленника. Как оказалось, он был пьян.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 207 УК РФ.

Ему назначили три года и один месяц условно. Осужденному запретили менять постоянное место жительства без уведомления.

Ранее с места происшествия появилось видео.


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