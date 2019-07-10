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12:28, 10 июля 2019 69
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В рязанском правительстве обсудили сотрудничество с Аргентиной, Бельгией, Индией, Марокко и Чехией

В рязанском правительстве обсудили сотрудничество с Аргентиной, Бельгией, Индией, Марокко и Чехией

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанском правительстве обсудили сотрудничество с Аргентиной, Бельгией, Индией, Марокко и Чехией. Встреча губернатора Николая Любимова и представителей региональных предприятий-экспортеров с делегацией торговых представителей России в иностранных государствах прошла в рамках «Недели торговых представителей».

Глава региона рассказал гостям о внешнеэкономических связях региона и об особенностях поставок. Так, по его словам, в прошлом году из региона в другие страны экспортировали кровельные и изоляционные материалы, выделанную кожу и электрооборудование, в том числе автомобильную светотехнику.

«В 2018 году из Рязанской области экспорт в Индию составил 7 миллионов 600 тысяч долларов, в Чехию — 15 миллионов 700 тысяч долларов, в Бельгию — 145 тысяч долларов, в Марокко — 33 тысячи долларов. Мы можем с уверенностью прогнозировать, что в 2019 году присутствие рязанских товаров в более чем ста странах мира будет сохранено», — объяснил Любимов.

Кроме того, глава региона отметил, что по итогам реализации нацпроектов к концу 2024 года планируемый объем экспорта региональной промышленности должен составить 596 миллионов долларов или 170% к значению базового показателя, а экспорт продукции АПК — 94 миллиона долларов, что в 2,5 раза превышает базовый показатель 2017 года.

Торгпреды также высказали свои предложения. Специалист по Аргентине Сергей Деркач сообщил, что из-за высоких тарифов на электроэнергию бизнесмены заинтересованы в закупках светодиодной продукции. Представитель Чехии Сергей Безруков добавил, что государство ищет партнеров для развития технологий. Делегат от Марокко Артем Цинамдзгвришвили рассказал, что в стране есть интерес в экспорте авиационной промышленности.

В свою очередь, Николай Любимов пригласил их на Форум древних городов и на Дни международного бизнеса, которые пройдут в августе.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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