В рязанском «Мамином сквере» появился арт-объект «Аист». Фото

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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 9 июля, в «Мамином сквере» на улице Васильевской прошло открытие скульптуры «Аист», сообщил сайт мэрии.
Открытие арт-объекта приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие посетили около 300 человек.
На праздник выступили городские вокалисты. Также для рязанцев подготовили конкурсную программу с призами.
«Дети изобразили дом своей мечты и поучаствовали в театральной постановке, папы своими руками сделали ромашки, на лепестках которых написали комплименты любимым женам и мамам», — рассказали в администрации.
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