В Рязани откроется выставка девяти фотографов «Поколения Instagram»

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В Рязани откроется выставка фотографов «Поколения Instagram» из Екатеринбурга, Минска, Москвы, и Санкт-Петербурга. Церемония открытия пройдет в среду, 10 июля, в 18:00.
На площадке музейно-выставочного центра имени Каширина девять фотографов представят свыше 150 работ. Имена авторов заменят никнеймы, которые принято использовать в социальных сетях.
По словам куратора проекта Дарьи Никеевой, эта выставка — наглядное доказательство, что для творческого самовыражения рамок и границ не существует, а Instagram — уникальноевыставочное пространство, где люди, которым есть что сказать миру, небезуспешно устраивают свои персональные галереи.
Познакомиться с экспозицией можно до 30 июля, с 10:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья, по адресу улица Почтовая, 58, второй этаж. Вход свободный.
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