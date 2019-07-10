В «Рязаньэнерго» подвели итоги работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности

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В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности за пять месяцев 2019 года. Как рассказали в пресс-службе компании, эффект от выполнения мероприятий, направленных на снижение технических потерь электроэнергии составил 881 тыс кВт*ч.
«Снижения потерь в электрических сетях энергетикам удалось достичь благодаря реализации ряда организационных и технических мероприятий в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, — пояснили в компании. — В их числе — увеличение пропускной способности линий электропередачи, модернизация основного оборудования подстанций, а также замена недогруженных трансформаторов».
Так, в распределительных сетях 6-10 (0,4) кВ энергетики заменили более 30,5 км неизолированного провода на самонесущий изолированный.
«Данные мероприятия не только повысили уровень энергоэффективности, но и увеличили степень надежности энергоснабжения потребителей Рязанской области», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, подчеркнули энергетики, «Рязаньэнерго» постоянно ведет работу по снижению потребления энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, добиваясь значительных результатов.
Так, за пять месяцев текущего года экономия составила 154 тонны условного топлива. Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды подстанций относительно планового задания составило 112 тыс. кВт*ч (2,51%).
«Мероприятия программы нацелены на снижение потерь электроэнергии в сетях и сокращение расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“, на повышение энергетической и операционной эффективности компании», — заключили в пресс-службе.
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