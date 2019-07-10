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В Рассказове за угрозу убийством задержали местного жителя. Об этом сообщил
Полицейские опросили 32-летнюю потерпевшую, которая работает в одной из местных торговых точек. По ее словам, к павильону подошел неизвестный, который что-то хотел купить. Женщина заметила, что посетитель пьян и ведет себя неадекватно. Между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник достал нож и стал угрожать сотруднику магазина, а после скрылся.
Злоумышленника задержали. Им оказался мужчина 1979 года рождения, который уже имел проблемы с законом.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
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