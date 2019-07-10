В Недостоеве столкнулись «УАЗ» и «Волга», пострадала женщина

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 9 июля, на улице Промышленной столкнулись два автомобиля. ДТП произошло примерно в 21:15, сообщила
По предварительной информации, 37-летний рязанец на «УАЗ Патриот» поворачивал налево на регулируемом перекрестке. Он не убедился в безопасности маневра и врезался в Volga Siber под управлением 51-летнего жителя Рыбного, который ехал по «встречке».
В результате травмы получила 49-летняя пассажирка Volga, ее доставили в больницу.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.