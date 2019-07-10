В квартире на окраине Рязани рухнул потолок

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В одноэтажном доме в поселке Мехзавод в одной из квартир упал потолок в детской комнате, сообщил «
По данным телеканала, за несколько секунд до происшествия из комнаты убежал 15-летний подросток.
«Теперь владельцам квартиры говорят, что завалы они должны разгребать сами, да и ремонт будут делать за свой счет», — говорится в сообщении.
Фото телеканала «Город»
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