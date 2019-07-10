В Клепиковском районе «Калина» улетела в кювет и перевернулась

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Фото: Издательство «Пресса»
В Клепиковском районе Lada Kalina улетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла во вторник, 9 июля, в 17:55 на трассе «Москва-Касимов» у поворота на деревню Кобылинка. 45-летняя водитель и ее 65-летняя пассажирка получили травмы.
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