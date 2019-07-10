В Калуге мужчина выпал из окна и разбился

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Калужанин выпал из балкона и разбился. Об этом написал интернет-портал «
Во вторник, 9 июля, 25-летний калужанин, перелезая с общего балкона на балкон квартиры своих родителей, сорвался с 12 этажа и погиб.
Также следователи отметили, что молодой человек выбрал именно такой путь, потому что родители закрывали от сына квартиру из-за его злоупотребления спиртным.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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