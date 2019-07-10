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11:26, 10 июля 2019 911
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В Искре «десятка» сбила ребенка

В Искре «десятка» сбила ребенка

Фото: Издательство «Пресса»

В рязанском поселке Искра «десятка» сбила девятилетнего мальчика. Авария произошла в воскресенье, 7 июля, около 19:00, сообщает издательство «Пресса».

За рулем «ВАЗ-21110» был 44-летний житель Мушковатова. Он сбил ребенка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. Мальчика госпитализировали.


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