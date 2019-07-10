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В Иркутской области оценили ущерб от паводка. Об этом пишет
Эксперты считают, что почти три с половиной тысячи жилых домой, в которых до наводнения проживали около 12 тысяч человек, ремонтировать нецелесообразно
Всего оценочные комиссии пока обследовали 9,2 тысячи домов.
В настоящее время оценкой ущерба в пострадавших от стихии районах занимаются 48 комиссий.
Напомним, с 25 июня наводнение
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