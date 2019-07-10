В четверг в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды

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В четверг, 11 июля, в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов; днем +17, +22 градуса.
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