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14:30, 10 июля 2019 437
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В четверг в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды

В четверг в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды

В четверг, 11 июля, в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов; днем +17, +22 градуса.


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