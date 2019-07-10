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18:09, 10 июля 2019 202
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В четверг автоинспекторы проверят тонировку у рязанских водителей

В четверг автоинспекторы проверят тонировку у рязанских водителей

В четверг, 11 июля, автоинспекторы проверят тонировку у рязанских водителей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД на всей территории области будут проверять светопропускание стекол машин. «В случае выявления таких нарушений водители будут привлечены к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5. КоАП РФ. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей», — говорится в пресс-релизе.

Водителей призвали соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.


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