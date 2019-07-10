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В центре Калуги автобус столкнулся с иномаркой и вылетел на обочину. Об этом сообщил
По предварительным данным, водитель, мужчина 1988 года рождения на автобусе «ПАЗ» двигался по улице Ленина на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Citroen под управлением водителя, мужчины 1972 года рождения.
В момент аварии в салонах машин пассажиры не находились. В результате столкновения пострадали оба водителя. Мужчины получили травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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