В Балабанове подростки спасли двухлетнего ребенка

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Двое подростков, спасли ребенка в Балабанове. Об этом сообщил сайт издательского дома «
Подростки шли мимо одного из домов и заметили, что на подоконнике сидит двухлетний ребенок. Это произошло в среду, 9 июля.
Они забрались на козырек подъезда и затащили малыша обратно в квартиру. Отец ребенка в это время спал, а мамы дома не было.
Фото группы «ВКонтакте» УК «РЭУ-1» Городок
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