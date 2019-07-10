Улицу Северную во Владимире планируют вновь сделать сквозной

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Губернатор Владимир Сипягин предложил главе города Владимира Ольге Деевой вернуться к вопросу открытия сквозного движения по улице Северной областного центра. Об этом сообщил
Она является дорогой-дублером перегруженной улицы Мира, и организация беспрепятственного проезда по улице Северной позволила бы существенно улучшить транспортную ситуацию.
Актуальность этой задачи возрастает в связи с планами строительства Рпенского проезда, после ввода в эксплуатацию которого транспортная нагрузка на ул. Мира ещё более усилится.
В настоящее время участок дороги общего пользования по улице Северной исключен из транспортной инфраструктуры города Владимира в связи с тем, что он передан в аренду ОАО «Владимирский завод Электроприбор».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВыпускникам рязанского агроуниверситета вручили дипломы
|
cледующая новость →Любимов осмотрел новую пристройку к детскому саду в Канищеве
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.