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10:13, 10 июля 2019 175
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Туляк выплатил больше пяти миллионов рублей налогов

Туляк выплатил больше пяти миллионов рублей налогов

Туляк выплатил больше пяти миллионов рублей налогов. Об этом написал сайт регионального УФССП.

Общая сумма налога составила 5 миллионов 629 тысяч рублей. Неплательщик никаких мер по выплате не принимал.

Из-за этого судебные приставы-исполнители вынесли постановление о запрете регистрационных действий на автомобиль должника — BMW X5. Такая мера не позволяет владельцу распоряжаться имуществом, но сохраняет право пользования.

Узнав о мерах принудительного исполнения, мужчина погасил имеющуюся задолженность по налоговым платежам в полном объеме.

Исполнительное производство окончено.


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