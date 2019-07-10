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Туляк выплатил больше пяти миллионов рублей налогов. Об этом написал
Общая сумма налога составила 5 миллионов 629 тысяч рублей. Неплательщик никаких мер по выплате не принимал.
Из-за этого судебные приставы-исполнители вынесли постановление о запрете регистрационных действий на автомобиль должника — BMW X5. Такая мера не позволяет владельцу распоряжаться имуществом, но сохраняет право пользования.
Узнав о мерах принудительного исполнения, мужчина погасил имеющуюся задолженность по налоговым платежам в полном объеме.
Исполнительное производство окончено.
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