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Тамбовский следком проведет проверку после обрушения крыши в многоквартирном доме. Об этом сообщил
Информацию об обрушении опубликовали в соцсетях. Это произошло возле жилого дома № 75 по улице Рылеева.
К настоящему времени установлено, что при обрушении перекрытий никто не пострадал, но несколько квартир оказались повреждены и залиты из-за дождя.
«Следователи дадут правовую оценку деятельности управляющей компании по надлежащему содержанию общего имущества данного многоквартирного дома», — написали в следкоме.
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